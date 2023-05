Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: 23-Jähriger nach mehreren Pkw-Aufbrüchen angetroffen - Polizei nahm jungen Mann vorläufig fest #polsiwi

Siegen (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (30.04.2023) ist es zu mehreren Pkw-Aufbrüchen im Bereich Hindenburgstraße/Sandstraße in Siegen gekommen. Aufmerksamen Zeugen fiel ein 23-jähriger Mann auf, da dieser die Jacke des Melders, welche zuvor aus seinem Mercedes entwendet wurde, trug. Die Zeugen hielten den Mann bis zum Eintreffen der alarmierten Beamten fest. Ersten Erkenntnissen nach schlug er Scheiben an mehreren Fahrzeugen ein, die im Bereich Sandstraße und Hindenburgstraße standen. Anschließend durchwühlte er die Innenräume. Die Polizisten konnten Diebesgut, welches den Fahrzeugen zuzuordnen war, auffinden. Sie nahmen den 23-Jährigen vorläufig fest und brachten ihn zur Polizeiwache nach Siegen. Bei einer dortigen Durchsuchung fanden die Beamten Betäubungsmittel bei dem jungen Mann auf. Dies stellten sie sicher. Neben den Strafanzeigen für die Pkw- Aufbrüche erwartet ihn ebenfalls eine Strafanzeige wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Der 23-Jährige wurde noch am Sonntag einem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete die Untersuchungshaft an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell