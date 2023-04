Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Rennradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt #polsiwi

Kreuztal-Buschhütten (ots)

Am Donnerstagnachmittag (27. April 2023) ist es auf der Siegener Straße im Ortsteil Buschhütten zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein 19-jähriger Rennradfahrer verletzte sich dabei schwer.

Gegen 16:30 Uhr beabsichtigte ein 38-jähriger Golf-Fahrer, aus einer Firmenausfahrt nach links auf die Siegener Straße in Richtung Kreuztal abzubiegen. Eine 42-jährige Autofahrerin, die in Richtung Siegen unterwegs war, sah den Golf und bremste ihr Fahrzeug ab, um den Golf das Einfahren auf die Siegener Straße zu ermöglichen. Der 38-Jährige fuhr los, übersah allerdings den auf dem Radstreifen ebenfalls in Richtung Siegen fahrenden Rennradfahrer. Dieser konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und prallte bei voller Fahrt in die linke hintere Fahrzeugseite des Golfs. Bei dieser Kollision wurde der 19-Jährige schwer verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden.

Trotz der bereits schweren Verletzungen des sportlichen Radfahrers hätte der Unfall noch schlimmer ausgehen können, wenn der 19-Jährige keinen Fahrradhelm getragen hätte. Der Gesamtschaden dürfte bei mindestens 3.500 Euro liegen. Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

