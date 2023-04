Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Unbekannte drangen in Gemeindehaus ein - Polizei bittet um Hinweise #polsiwi

Siegen (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (23.04.2023) ist es gegen 01:45 Uhr zu einem Einbruch in ein Gemeindehaus in der Sankt-Johann-Straße in Siegen gekommen.

Der oder die Täter verschafften sich auf der rückwärtigen Gebäudeseite gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten. Im Inneren öffneten sie zahlreiche weitere Türen. Die Unbekannten durchwühlten Schränke und Schubladen.

Ersten Erkenntnissen nach entwendeten die Einbrecher einen Koffer und Getränke. Ob sie sonst noch Diesbesgut erbeutet haben, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen, die Das Siegener Kriminalkommissariat 5 übernommen hat.

Die Kripo bittet Zeugen, sich unter der 0271/7099-0 bei der Polizei zu melden.

