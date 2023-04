POL-SI: 59-jährige Pedelec-Fahrerin stürzte und verletzte sich #polsiwi

Siegen (ots) - Seit Freitagmittag (21.04.2023) wurde in Siegen eine 16-Jährige vermisst. Nach intensiven Suchmaßnahmen, in die auch ein Hubschrauber der Polizei eingebunden war, konnte das Mädchen im Umfeld der Wohnanschrift am Rosterberg in Siegen wohlauf angetroffen werden. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Telefon: 0271 - 7099 1222 E-Mail: ...

