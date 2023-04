Polizei Düren

POL-DN: Schlägerei unter Alkoholeinwirkung

Düren (ots)

Aus bislang noch nicht vollständig geklärten Gründen gerieten in der Nacht von Samstag auf Sonntag zwei Gruppen von Bewohnern des Miesheimer Weg 5 in einer Wohnung in einen Streit. Dieser eskalierte und es kam zu einer Schlägerei mit bis zu zehn Beteiligten. Hierbei wurde auch eine Eisenstange als Schlagwerkzeug eingesetzt. Mehrere Personen erlitten hierbei teils erhebliche Verletzungen und mussten notärztlich behandelt werden. Das Mobiliar der Wohnung wurde vollständig zerstört. Alle Personen waren teils stark alkoholisiert. Drei Personen wurden festgenommen und sollen dem Haftrichter vorgeführt werden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell