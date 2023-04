Polizei Düren

POL-DN: An der Wohnanschrift unter Alkoholeinwirkung nach Verkehrsunfall gestellt

Düren-Kreuzau (ots)

Am Freitagnachmittag ereignete sich in Kreuzau im Verlauf der Drovestraße ein Verkehrsunfall bei dem erheblicher Sachschaden entstand. Die Fahrzeugführerin eines Pkw hatte beim Durchfahren der relativ schmalen und kurvigen Ortsdurchfahrt einen am Fahrbahnrand für die entgegengesetzte Fahrtrichtung parkenden PKW gerammt und diesen dabei erheblich beschädigt. Durch die Wucht der Kollision flogen Fahrzeugteile auf ein weiteres abgestelltes Fahrzeug und beschädigten auch dieses. Die Fahrzeugführerin, eine 45-jährige Frau aus Kreuzau, setzte dennoch unbeirrt ihre Fahrt über die Drovestraße in Richtung Thum fort. Da das Kennzeichen jedoch durch Zeugen abgelesen und den bereits eingesetzten Polizeikräften zeitnah übermittelt werden konnte, gelang es diesen wenig später, sowohl das unfallverursachende Fahrzeug als auch die dazugehörige Fahrerin an der Halteranschrift anzutreffen. Da die Fahrzeugführerin deutlich alkoholisiert wirkte, wurde ein Atemalkoholtest vor Ort durchgeführt. Dieser ergab einen deutlich zu hohen Atemalkoholgehalt, so dass der Führerschein der Unfallfahrerin sichergestellt wurde. Auf der Polizeiwache wurde ihr eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung und Verkehrsunfallflucht eingeleitet. Der entstandene Gesamtschaden wird auf ca. 25.000,-EUR geschätzt; verletzt wurde niemand.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell