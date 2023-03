Polizei Düren

POL-DN: Fahrradcorso des ABI-Jahrgangs 2023

Düren (ots)

Mit farbenfroh geschmückten Fahrrädern fuhren am Vormittag des 31.03.2023 die Abiturienten und Abiturientinnen des 2023er Abiturjahrgangs durch die Innenstadt von Düren.

Am letzten Schultag vor den Osterferien nahmen schätzungsweise 750 Abiturientinnen und Abiturienten aus zehn verschiedenen Schulen an dem traditionellen Abi- Fahrradcorso in Düren teil. Start des Fahrradcorsos war um 11:00 Uhr am Burgau Gymnasium. Der Fahrweg führte im weiteren Verlauf an mehreren, innerstädtischen Gymnasien vorbei, wo sich weitere Abiturientinnen und Abiturienten mit ihren Fahrrädern anschlossen. Der Fahrradcorso endete gegen 12:15 Uhr im Willy- Brandt- Park an der Rur.

Jede Schule hatte ihre eigene farbliche Kennzeichnung, die sich in speziell geschmückten Fahrrädern widerspiegelte. Auf diese Weise repräsentierten die Abiturientinnen und Abiturienten geschlossen ihre Schule. Die Freude über den letzten Tag ihrer Schulzeit äußerten sie trotz kurzweiliger Regenschauer ausgelassen unter musikalischer Begleitung mit Jubel und Trillerpfeifen. Sowohl am Wegesrand stehende Passanten als auch andere Verkehrsteilnehmer freuten sich über die gesamte Fahrtstrecke mit. Selbst auf eine mehrminütige Vollsperrung der Bismarckstraße im Bereich zweier innerstädtischer Gymnasien reagierten die Verkehrsteilnehmer gelassen mit Neugierde und großem Interesse. Begleitet wurde der Fahrradkorso durch Kräfte des Verkehrsdienstes Düren. Die Kradfahrer des Verkehrsdienstes sorgten für die notwendigen und rechtzeitigen Sperrungen von Einmündungs- und Kreuzungsbereichen. Es kam zu keinem Zeitpunkt zu verkehrswidrigen Vorfällen. Mit ein Grund für das erfolgreiche Gelingen des Abikorsos war das disziplinierte Verhalten aller Teilnehmenden.

An dieser Stelle wünscht die Polizei Düren allen Abiturientinnen und Abiturienten für die bevorstehenden Abiturprüfungen viel Erfolg.

