Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81/Böblingen: Auffahrunfall führt zu Rückstau von mehreren Kilometern

Ludwigsburg (ots)

Unsanft endete eine Fahrprüfung für einen 18 Jahre alten Fahrschüler, den 60-jährigen Fahrlehrer und den 34 Jahre alte Prüfer am Mittwoch kurz nach 15.00 Uhr im Bereich der Anschlussstelle Böblingen-Hulb. Die Anschlussstelle besteht in Fahrtrichtung Singen aus zwei Fahrstreifen. Der rechte endet im weiteren Verlauf, während der linke weitergeführt wird. Am Ende des rechten Einfädelungsstreifen befand sich am Mittwochnachmittag ein Abschleppwagen, dessen Fahrer gerade im Begriff war, ein dahinterstehendes Pannenfahrzeug aufzuladen. Die Rampe des Abschleppers war zu diesem Zweck bereits teilweise heruntergelassen. Auf dem linken Einfädelungsstreifen stand versetzt hinter dem Pannenfahrzeug der 18-jährige Fahrschüler mit einem VW, der die Situation vermutlich nicht richtig abschätzen konnte und deshalb nicht weiterfuhr. Von hinten fuhr nun ein 45 Jahre alter Smart-Lenker heran, der den stehenden VW sowie das Pannenfahrzeug und den Abschlepper zu spät erkannte. In der Folge fuhr er auf den VW auf, der durch die Wucht des Aufprall mit der rechten Fahrzeugseite auf die Rampe des Abschleppfahrzeugs geschoben wurde. Alle drei Insassen, Fahrer, Lehrer und Prüfer erlitten leichte Verletzungen. Sie wurden durch den Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Während der Unfallaufnahme mussten der linke Einfädelungsstreifen und die rechts Durchgangsfahrbahn bis gegen 18.15 Uhr gesperrt bleiben, so dass ein Stau von bis zu acht Kilometern entstand. Der Smart und der VW waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Die Autobahnmeisterei Herrenberg kümmerte sich um Absperr- und Reinigungsmaßnahmen. Es entstand ein Gesamtsachschaden von rund 34.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell