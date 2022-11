POL-WES: Rheinberg - Einbrecher stehlen Armbanduhr

Rheinberg (ots) - Einbrecher sind in ein Haus an der Beethovenstraße eingestiegen. Ob sie am Dienstag in der Zeit zwischen 15.00 und 18.30 Uhr etwas stahlen, steht noch nicht fest. Die Polizei Kamp-Lintfort sucht Zeugen. Sie fragt, wer etwas Verdächtiges wahrgenommen hat, als die Täter die Terassentür einschlugen. Hinweise sind unter der Telefonnummer 02842 / 934-0 möglich. Kontakt für Medienvertreter: ...

