POL-VIE: Grefrath-Mülhausen: Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich - Polizei bittet um weitere Zeugen

Grefrath-Mülhausen (ots)

Am vergangenen Donnerstag, das war der 12.01.2023, hat es gegen 19.15 Uhr einen Verkehrsunfall auf der Kreuzung B509/Hauptstraße in Mülhausen gegeben. Eine 55-jährige Krefelderin fuhr mit ihrem Pkw auf der Hauptstraße in Fahrtrichtung Johannes-Grimm-Straße und überquerte hierbei die B509. Ein 37-jähriger Tönisvorster war mit seinem Pkw auf der B509 in Fahrtrichtung Kempen unterwegs und passiert hierbei die Kreuzung mit der Hauptstraße. Im Kreuzungsbereich der B509 / Hauptstraße kam es dann zu einem Zusammenstoß der beiden Pkw-Fahrenden. Das Verkehrskommissariat ermittelt und bittet um weitere Unfallzeugen. Aktuell kann nicht geklärt werden, ob einer der beiden bei Rot gefahren ist. Falls Sie Angaben machen können, melden Sie sich bitte unter der 02162/377-0. / AM (61)

