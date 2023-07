Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen/Oer-Erkenschwick: Einbrüche - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots)

Recklinghausen

Am Donnerstag zur Tageszeit brachen unbekannte Täter in eine Wohnung an der Dortmunder Straße ein. Sie hebelten die Tür zur Wohnung im dritten Oberschoss auf und durchsuchten die Räume nach Beute. Angaben zum Diebesgut konnten noch nicht gemacht werden.

Oer-Erkenschwick

An der Aue brachen unbekannte Täter am Donnerstag zwischen 12:30 Uhr und 15:45 in eine Dachgeschosswohnung ein. Nach ersten Erkenntnissen war die Wohnungstür lediglich zugezogen, aber nicht abgeschlossen. Die Einbrecher durchsuchten das Schlafzimmer nach Beute. Mit Schmuck flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

