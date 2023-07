Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dortmund/Recklinghausen: Warnschuss durch Polizeibeamten in Dortmund - erste Ermittlungsergebnisse

Recklinghausen (ots)

Wie das Polizeipräsidium Dortmund bereits gestern berichtet hatte, flüchtete ein 27-jähriger Mann ohne festen Wohnsitz bei einer Kontrolle durch die Polizei am Donnerstag zunächst mit dem Auto und anschließend zu Fuß weiter. Der Autofahrer war an der Brackeler Straße in Dortmund angehalten worden, gegen ihn lag ein Haftbefehl vor.

Ein Polizeibeamter nahm die Verfolgung des 27-Jährigen auf. Im Rahmen der Verfolgung gab er einen Warnschuss ab, durch den niemand verletzt wurde. Auch für Unbeteiligte bestand keine Verletzungsgefahr.

Der 27-Jährige konnte zunächst flüchten, am Abend (06. Juli 2023 - 19:15 Uhr) wurde er dann in einer Wohnung in der Heroldstraße durch die Polizei festgenommen.

Fest steht, dass ein einzelner Schuss in die Luft abgegeben wurde. Nach einer ersten Bewertung durch die Staatsanwaltschaft Dortmund war die Abgabe des Warnschusses rechtmäßig.

Wie in solchen Fällen üblich, hat das Polizeipräsidium Recklinghausen die Ermittlungen zur Schussabgabe übernommen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Für die Staatsanwaltschaft Dortmund: Staatsanwalt Kruse Für das Polizeipräsidium Recklinghausen: KHK Kahlhoff

