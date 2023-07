Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Zeugen gesucht - Jugendliche schlagen Dattelner und stehlen Halskette

Ein 24-jähriger Dattelner wurde am Donnerstagabend (19:45 Uhr) an der Springstraße von zwei Jugendlichen in englischer Sprache angesprochen. Im weiteren Verlauf hielten sie den jungen Mann fest und schlugen ihn mit der Hand. Anschließend liefen sie weg. Nachdem sich die Jugendlichen entfernt hatten merkte der 24-Jährige, dass seine goldene Halskette fehlte.

Personenbeschreibung: 14 - 15 Jahre alt, lockige Haare an den Seiten kurz, einer der beiden trug eine schwarze Jacke, der andere trug eine weiß/schwarze Jacke, einer der beiden hatte auffällig schmutzige Hände

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

