Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Unfallflucht mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Am Vosskamp verursachte am Mittwochnachmittag ein bislang unbekannter Autofahrer einen Sachschaden von etwa 2.000 Euro an einem geparkten Nissan Qashqai und flüchtete anschließend vom Unfallort. Der Wagen war nur für etwa 5 Minuten auf einem Parkplatz vor einer Bank abgestellt worden. Das war um 15.15 Uhr. Hinweise auf den Verursacher liegen bisher nicht vor. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zum Unfallverursacher machen können.

Hinweise werden unter der Tel. 0800 2361 111 entgegengenommen.

