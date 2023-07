POL-RE: Bottrop: Polizei sucht Zeugen nach Tankstellenüberfall

Recklinghausen (ots) - Am Mittwochabend (18.45 Uhr) verletzte sich eine 64-jährige Dorstenerin bei einem Sturz, als sie mit ihrem E-Scooter auf der Borkener Straße unterwegs war. Sie kam auf dem gemeinsamen Geh- und Radweg, ohne Fremdeinwirkung, zu Fall und verletzte sich schwer. Sie wurde anschließend in ein Krankenhaus gefahren. Der genaue Unfallort befindet sich in Höhe der Lippebrücke. Rückfragen bitte an: ...

