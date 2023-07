POL-RE: Dorsten: E-Scooter-Fahrerin schwer verletzt

Recklinghausen (ots) - In den frühen Morgenstunden (05.07.) versuchten zwei bislang Unbekannte in eine Tankstelle an der Recklinghäuser Straße einzubrechen. Um 03.30 Uhr hebelten sie an einer Zugangstür, gelangten jedoch nicht ins Innere. Eine Kamera erfasste die beiden Einbrecher. Einer war mit einer schwarzen Hose, einer schwarzen Kapuzenjacke mit roter ...

mehr