POL-RE: Recklinghausen: Unfallflucht auf der Holthoffstraße

Recklinghausen (ots) - Nach einem Unfall auf der Castroper Straße am Dienstagnachmittag (15:40 Uhr) ist die Unfallursache noch nicht abschließend geklärt. Eine 30-jährige Autofahrerin aus Datteln war in Richtung Castrop Rauxel unterwegs. In Höhe der Vestischen Kinder- und Jugendklinik kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte hier mit einem geparkten ...

