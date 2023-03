PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Staubsaugerautomat aufgebrochen +++ Betrunkener bei Unfall schwer verletzt +++ Kind in Frickhofen angefahren +++

Limburg (ots)

Pressemitteilungen der Polizei für den Kreis Limburg-Weilburg

1. Staubsaugerautomat aufgebrochen,

Limburg, Mundipharmastraße, Dienstag, 21.03.2023, 20:00 Uhr bis Mittwoch, 22.03.2023, 14:30 Uhr

(wie) In Limburg haben Unbekannte in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch einen Automaten aufgebrochen und das Bargeld daraus entwendet. Die Polizei wurde am Mittwoch zu einer Autowaschanlage in der Mundipharmastraße gerufen, da dort der Aufbruch eines Staubsaugerautomaten bemerkt worden war. Unbekannte Täter hatten offenbar einen unbeobachteten Moment genutzt und den Automaten gewaltsam geöffnet. Aus dem Inneren entwendeten sie dann das Münzgeld und verschwanden damit in unbekannte Richtung. Die Limburger Polizei ermittelt und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegen.

2. Betrunkener bei Unfall schwer verletzt, Weilburg, Bundesstraße 456, Mittwoch, 22.03.2023, 19:45 Uhr

(wie) Am Mittwochabend ist bei Weilburg ein betrunkener Mann mit seinem Fahrzeug verunglückt und hat sich dabei schwer verletzt. Der 45-Jährige befuhr mit einem Opel die B 456 von Weilmünster in Richtung Weilburg. In einer scharfen Linkskurve im Bereich der Anschlussstelle Hirschhausen verlor er hierbei aufgrund seiner starken Alkoholisierung die Kontrolle über das Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. Im Grünstreifen prallte der Opel gegen einen Baum und wurde dadurch weiter in den angrenzenden Wald geschleudert, wo er schließlich auf dem Dach zum Liegen kam. Der Fahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste nach einer ersten Behandlung im Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Ein Atemalkoholtest bei dem 45-Jährigen zeigte einen Wert von über 1,6 Promille. Daher stellten die Beamten den Führerschein des Mannes sicher und ließen im Krankenhaus eine Blutprobe abnehmen. Der stark beschädigte Pkw musste abgeschleppt werden, den Sachschaden schätzt die Polizei auf 10.000 EUR.

3. Kind in Frickhofen angefahren,

Dornburg-Frickhofen, Egenolfstraße, Mittwoch, 22.03.2023, 16:25 Uhr

(wie) In Frickhofen ist am Mittwochnachmittag ein Kind von einem Auto angefahren und leicht verletzt worden. Ein 35-Jähriger befuhr mit einem Ford die Egenolfstraße in Richtung Hauptstraße, als plötzlich ein 6-Jähriger auf die Fahrbahn gelaufen kam. Der Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr das Kind auf der Straße an. Der Junge wurde bei der Kollision leicht verletzt und von seinen Eltern versorgt. Die Familie hatte sich vor dem Eintreffen der Polizei bereits entfernt, konnte aber in einem Haus ausfindig gemacht werden. Nachdem die Beamten sich davon überzeugt hatten, dass es zu keinen schwereren Verletzungen gekommen war und das Kind keinen Rettungswagen benötigte, wurde der Unfall aufgenommen.

4. Betrunkene beschädigt anderes Fahrzeug beim Einparken, Hadamar, Untermarkt, Mittwoch, 22.03.2023, 16:40 Uhr

(wie) Am Mittwochnachmittag hat eine betrunkene Frau in Hadamar beim Einparken ein anderes Fahrzeug beschädigt und verschwand danach zu Fuß. Die Polizei wurde gegen 16:40 Uhr zum Untermarkt gerufen, da ein 56-Jähriger Beschädigungen an seinem Opel festgestellt hatte, die beim Abstellen des Pkw noch nicht vorhanden gewesen waren. An einem in der Nähe stehenden Opel hatte er zudem korrespondierende Beschädigungen gefunden. Eine Streife der Polizei nahm den Unfall auf und konstatierte, dass die Beschädigungen an den Fahrzeugen genau zusammenpassten. Die Fahrerin des anderen Opel konnte ermittelt und kontrolliert werden. Da sie mit über 1,6 Promille deutlich zu viel Alkohol konsumiert hatte, wurde sie fest- und zur Blutentnahme mit zur Dienststelle genommen.

