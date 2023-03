PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Reifen zerstochen +++ Versuchter Einbruch in Hotel +++ Unfälle mit Verletzten +++

Limburg (ots)

Pressemitteilungen der Polizei für den Kreis Limburg-Weilburg

1. Reifen zerstochen,

Elbtal-Dorchheim, Siegener Straße, Montag, 20.03.2023, 19:00 Uhr bis Dienstag, 21.03.2023, 09:00 Uhr

(wie) In Dorchheim wurde in der Nacht von Montag auf Dienstag ein Reifen an einem Auto zerstochen. Ein 65-Jähriger hatte einen blauen Fiat am Montagabend in der Siegener Straße abgestellt. Am Dienstagmorgen musste er dann feststellen, dass ein Unbekannter im Schutze der Dunkelheit den Reifen hinten rechts zerstochen hatte, sodass die Luft komplett entwichen war. Die Limburger Polizei ermittelt und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegen.

2. Versuchter Einbruch in Hotel,

Limburg, Brückengasse, Dienstag, 21.03.2023, 22:00 Uhr bis Mittwoch, 22.03.2023, 08:00 Uhr

(wie) In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch haben Unbekannte versucht in einen Abstellraum eines Hotels einzubrechen. Die Polizei wurde am Mittwochmorgen in die Brückengasse gerufen, da dort an einer Tür eines Hotels Einbruchspuren entdeckt worden waren. Unbekannte hatten sich offenbar zu dem Gebäude begeben und versucht die Tür zu dem Abstellraum des Hotels aufzuhebeln. Dies gelang allerdings nicht, sodass die Täter nicht in das Innere eindringen konnten. Die Kriminalpolizei ermittelt und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06431/9140-0 entgegen.

3. Motorradfahrer verletzt,

Mengerskirchen-Probbach, Zur Kapelle, Dienstag, 21.03.2023, 09:15 Uhr

(wie) Am Montagvormittag wurde ein Motorradfahrer bei einem Unfall in Probbach verletzt. Ein 44-Jähriger befuhr mit einem Suzuki Motorrad die Straße "Zur Kapelle" aus der Richtung "Zum Tannengarten" in Richtung "Im Langemorgen". Aufgrund eines Bedienfehlers geriet das Zweirad ins Schleudern und stürzte auf die Fahrbahn. Hierbei wurde der Fahrer verletzt und musste behandelt werden. Der Bauhof Mengerskirchen streute nach der polizeilichen Unfallaufnahme einen Ölfleck auf der Fahrbahn ab.

4. Verletzte bei Spurwechselunfall,

Limburg, Bundesstraße 49, Dienstag, 21.03.2023, 13:55 Uhr

(wie) Bei einem Spurwechselunfall auf der B 49 bei Limburg wurde am Dienstag eine Frau leicht verletzt. Ein 67-Jähriger befuhr mit einem Audi die B 49 von Limburg kommend in Richtung Weilburg. Als er nach rechts auf die Abbiegespur in Richtung Offheim wechseln wollte, übersah er eine dort fahrende 64-Jährige in einem VW. Es kam zur Kollision beim Spurwechsel wobei die VW-Fahrerin leicht verletzt wurde. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf circa 5.000 EUR.

5. Bei Auffahrunfall verletzt,

Limburg, Bundesstraße 8, Dienstag, 21.03.2023, 07:45 Uhr

(wie) Am Dienstagmorgen wurde eine Frau bei einem Auffahrunfall bei Limburg verletzt. Ein 28-Jähriger befuhr die B 8 in einem Volvo LKW mit Anhänger von Limburg in Richtung Lindenholzhausen. Als eine vorausfahrende 54-Jährige ihren Volvo verkehrsbedingt abbremsen musste, fuhr der Lkw-Fahrer aufgrund seines zu geringen Abstandes auf den Pkw auf. Bei dem Aufprall wurde die 54-Jährige verletzt und von zufällig vorbeifahrenden Rettungssanitätern behandelt. Der Rettungsdienst brachte die Frau anschließend zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 1.100 EUR.

6. Jugendliche bei Unfall verletzt,

Elbtal-Waldmannhausen, Frickhofener Straße, Mittwoch, 22.03.2023, 07:05 Uhr

(wie) In Waldmannshausen ist eine jugendliche Motorradfahrerin bei einem Unfall am Mittwochmorgen verletzt worden. Die 17-Jährige befuhr mit einem Yamaha Leichtkraftrad die Frickhöfer Straße in Richtung der B 54. Aus bislang ungeklärter Ursache und ohne Fremdeinwirkung fuhr sie auf Höhe der Hausnummer 15 gegen einen ordnungsgemäß geparkten VW und stürzt dadurch zu Boden. Bei dem Unfall wurde die 17-Jährige verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Das Motorrad wurde abgeschleppt, den Sachschaden schätzt die Polizei auf 6.000 EUR.

