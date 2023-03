POL-LM: Fahrzeugbrand B49 Höhe Allendorf/Merenberg

Limburg (ots) - Am Samstag den 18.03.2023 zwischen 13 und 14 Uhr kam es in der Fahlerstraße in 65594 Runkel Dehrn zu einem Nachbarschaftsstreit. In dessen Verlauf betraten mehrere Personen das Grundstück eines 68-jährigen und beleidigten diesen. Eine Person nahm zudem eine Eisenstange, packte den 68-jährigen an dessen Haaren und schlug mit der Eisenstangen auf diesen ein. Der 68-jährige erlitt Verletzungen am ...

