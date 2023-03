PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Körperverletzung nach Nachbarschaftsstreit

Limburg (ots)

Am Samstag den 18.03.2023 zwischen 13 und 14 Uhr kam es in der Fahlerstraße in 65594 Runkel Dehrn zu einem Nachbarschaftsstreit. In dessen Verlauf betraten mehrere Personen das Grundstück eines 68-jährigen und beleidigten diesen. Eine Person nahm zudem eine Eisenstange, packte den 68-jährigen an dessen Haaren und schlug mit der Eisenstangen auf diesen ein. Der 68-jährige erlitt Verletzungen am Rücken, gegen den Schläger und die anderen Personen wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell