POL-RE: Haltern am See: Zeugensuche nach versuchten Einbruchdiebstählen

Recklinghausen (ots)

In den frühen Morgenstunden (05.07.) versuchten zwei bislang Unbekannte in eine Tankstelle an der Recklinghäuser Straße einzubrechen. Um 03.30 Uhr hebelten sie an einer Zugangstür, gelangten jedoch nicht ins Innere. Eine Kamera erfasste die beiden Einbrecher. Einer war mit einer schwarzen Hose, einer schwarzen Kapuzenjacke mit roter Aufschrift auf der linken Brustseite, einer schwarzen Cappy, weißen Turnschuhen und einer medizinischen Maske bekleidet. Sein Komplize trug einen grünlichen Kapuzenpulli und schwarze Schuhe mit weißer Sohle. Sie entkamen unerkannt vom Tatort.

Zwischen Dienstagabend (18 Uhr) und Mittwochnacht (1 Uhr) versuchten zwei Unbekannte in ein Geschäft an der Muttergottesstiege einzubrechen. Sie versuchten eine Eingangstür aufzuhebeln, gelangten aber nicht ins Objekt. Laut Zeugenaussage sollen zwei Jungs mit Masken und Mützen tätig gewesen sein, die mit Fahrrädern unterwegs waren. Ein möglicher Zusammenhang zur Festnahme nach einem Automatenaufbruch (Meldung vom 05.07., 08.49 Uhr) wird seitens der Kripo geprüft.

An der Recklinghäuser Straße brachen Unbekannte zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen in eine Lagerhalle ein. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Um in die Halle zu gelangen, schlugen sie eine Scheibe ein. Täterhinweise liegen bisher nicht vor.

Wer etwas Verdächtiges bemerkt oder Angaben zu den gesuchten Personen machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden (Tel. 0800 2361 111).

