POL-MFR: (162) Einbruch in Firmengebäude - Zeugen gesucht

Oberasbach / Zirndorf (ots) - In der Nacht von Mittwoch (01.02.2023) auf Donnerstag (02.02.2023) entwendeten Unbekannte zwei Fahrzeuge in Oberasbach und Zirndorf (Lkrs. Fürth). Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Die Eigentümerin eines blauen BMW X 6 (amtliches Kennzeichen N-IX472) parkte am Mittwochabend das Fahrzeug in ihrer Einfahrt in der Bachstraße in Oberasbach. Im Zeitraum zwischen 23:00 Uhr und 06:15 Uhr am ...

mehr