Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche und Diebstahl

Recklinghausen (ots)

Bottrop:

Auf der Horster Straße in Batenbrock wurde in ein Mehrfamilienhaus eingebrochen. Zwischen 15.20 Uhr und 17.30 Uhr hebelten unbekannte Täter eine Wohnungstür im ersten Obergeschoss auf. Zum Diebesgut liegen noch keine Angaben vor. Die Täter versuchten auch, eine Tür im Stockwerk darüber (2. OG) aufzuhebeln, was aber misslang. Die Polizei sucht Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben und Hinweise auf Tatverdächtige geben können.

An der Liesenfeldstaße brachen Unbekannte zwischen Mittwochmittag und Donnerstagmorgen einen Verkaufsautomaten eines Hofladens auf. Sie entwendeten die Geldkassette samt Bargeld und Lebensmittel. Zur Höhe das Sachschadens konnten noch keine Angaben gemacht werden. Die Fluchtrichtung der Täter ist unbekannt.

Castrop-Rauxel:

Zwischen dem vergangenen Freitag und der vergangenen Nacht haben Unbekannte knapp 60 Meter Kupferkabel von einer Baustelle an der Siemensstraße entwendet. Bei der Vorbereitungen zu dem Diebstahl beschädigten die Täter Elemente des Bauzauns und einen Stromverteilerkasten auf der Baustelle. Hinweise zu den Täter liegen bislang nicht vor.

Die Polizei bittet Zeugen, sich unter Tel. 0800/2361 111 zu melden.

