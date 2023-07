Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: 17-Jähriger entzog sich der Polizeikontrolle - Anzeige und Sicherstellung

Recklinghausen (ots)

Fahren ohne Führerschein und unter dem Einfluss von Drogen - ein 17-jähriger Recklinghäuser war der Polizei am Mittwochabend negativ aufgefallen und ist nun Beschuldigter in einem Strafverfahren. Die Kollegen wollten den 17-jährigen Motorradfahrer und dessen Sozius um 18.15 Uhr auf der Bochumer Straße kontrollieren. Der Fahrer ignorierte jedoch die Haltezeichen und nutzte einen baulich abgesperrten Bereich, um dem Streifenwagen davonzufahren. Die Kollegen trafen die beiden Flüchtigen kurze Zeit später an der König-Ludwig-Straße an. Sie hielten sich unterhalb einer Kellertreppe verborgen. Bei dem 17-Jährigen fanden die Beamten eine geringe Menge an - vermutlich - Drogen auf und es bestand der Verdacht, dass er unter dem Einfluss von Drogen gefahren war. Daher nahmen sie ihn mit zur Wache, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Des Weiteren stellten die Beamten das Motorrad und die aufgefundenen Substanzen sicher und leiteten ein Verfahren gegen den Recklinghäuser ein. Abschließend bekam auch der Fahrzeughalter eine Anzeige (§ 21 StVG).

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell