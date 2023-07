Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen

Bottrop: Zum ersten Mal "auf Streife" - Polizeipräsidentin begrüßt 102 Auszubildende zum ersten Praktikum bei der Polizei Recklinghausen

Recklinghausen (ots)

Polizeipräsidentin Friederike Zurhausen hat heute (6. Juli) 102 Polizei-Studentinnen und -Studenten des Einstellungsjahres 2022 im Polizeipräsidium Recklinghausen begrüßt. Die Begrüßungsfeier fand in der ehemaligen Zeche Westerholt in Herten statt. Die 102 Auszubildenden sind in den kommenden acht Wochen auf den Straßen im Kreis Recklinghausen und der Stadt Bottrop unterwegs. An der Seite von erfahrenen Polizistinnen und Polizisten sammeln sie wertvolle Praxiserfahrungen.

"Bislang haben die Studierenden theoretische Inhalte gelernt. Nun wird das Wissen im Praktikum umgesetzt. In den nächsten acht Wochen werden die Auszubildenden ihre ersten Streifenfahrten unternehmen und dabei den Polizeialltag kennenlernen. Sie werden Herausforderungen meistern und dabei auch den Belastungen des Berufes begegnen. Neben den fachlichen Kompetenzen spielt auch die Vermittlung von Werten im Rahmen der Ausbildung eine wesentliche Rolle. Dabei werden die Auszubildenden von den erfahrenen Kolleginnen und Kollegen angeleitet und bestmöglich unterstützt", sagt Behördenleiterin Friederike Zurhausen.

Während des dreijährigen Bachelor-Studiums wechseln sich theoretische Module an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung NRW, berufspraktische Trainings am Landesamt für Ausbildung, Fortbildung und Personalangelegenheiten (LAFP NRW) sowie Praxiseinsätze in Polizeibehörden ab.

Alles zu Ausbildungswegen bei der Polizei NRW erfahren Interessierte im Internet: genau-mein-fall.de

