POL-RE: Dorsten: Unfall auf Gladbecker Straße - Auto kommt im Feld zum Stehen

Auf der Gladbecker Straße ist in der Nacht auf Freitag ein 18-jähriger Autofahrer verunglückt. Der Gladbecker war in Richtung Dorsten unterwegs. Gegen 1.05 Uhr kam er plötzlich nach links von der Fahrbahn ab, durchbrach einen Weidezaun und kam schließlich in einem Feld zum Stehen. Der 18-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Sein 20-jähriger Beifahrer aus Gladbeck blieb unverletzt. Da der Verdacht besteht, dass der 18-Jährige betrunken hinter dem Steuer saß, wurde ihm von einem Arzt Blut abgenommen. Der Führerschein des jungen Gladbeckers wurde sichergestellt. Das Auto musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf über 13.000 Euro geschätzt. Die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

