Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingen-Schwenningen

Lkr. SBK) - Unfallflucht in der Justinus-Kerner-Straße, Polizei sucht Zeugen

Villingen-Schwenningen / Lkr. SBK (ots)

Samstag (1.7.23) ist es in der Zeit zwischen 11 und 13 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Justinus-Kerner-Straße in Villingen gekommen. Ein noch unbekannter Fahrzeugführer touchierte mit seinem Auto einen ordnungsgemäß geparkten VW Golf und beschädigte diesen an der Frontschürze. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Villingen unter 07721 601-0 entgegen.

