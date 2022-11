Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Brand und Vandalismus in Hetzerath

Hetzerath (ots)

Am Donnerstagmorgen, 03.11.2022 kam es gegen 03:40 Uhr zu einem Brand in der Hauptstraße in Hetzerath. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde durch bislang unbekannte Täter am Straßenrand befindlicher Sperrmüll angezündet. Durch die eintreffende Feuerwehr konnte der Brand gelöscht werden. Des Weiteren wurde ein beim Supermarkt Norma befindlicher Mülleimer angezündet. Zudem wurden am Kreisel, in der Hetzerather Ortsmitte, Bücher aus dem öffentlichen Bücherschrank entnommen und beschädige, sowie im Vorraum der Volksbank Kunstblumen beschädigt. Mögliche Zeugen der Taten werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Wittlich, unter 06571/9260, zu melden.

