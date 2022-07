Hochschule für Polizei Baden-Württemberg

POL-HfPolBW: Martin Mayer ist neuer Dekan der Kriminalwissenschaftlichen Fakultät an der Hochschule für Polizei Baden-Württemberg

Die Leitung der Hochschule für Polizei Baden-Württemberg am Zentralstandort Villingen-Schwenningen ist wieder komplett. Die Kriminalwissenschaftliche Fakultät steht unter neuer Leitung. Martin Schatz, Präsident der Hochschule für Polizei Baden-Württemberg, beglückwünschte Kriminaldirektor Martin Mayer zu seiner Bestellung zum Dekan.

Nach erfolgreich absolviertem Studium für den höheren Polizeivollzugsdienst in Münster an der damaligen Polizeiführungsakademie, der heutigen Deutschen Hochschule für Polizei, leitete Martin Mayer von 2002 bis 2004 den Führungs- und Einsatzstab bei der ehemaligen Polizeidirektion Konstanz. Zum Wintersemester 2004 wurde er als Dozent für das Fach Kriminaltaktik an die Hochschule für Polizei in Villingen-Schwenningen berufen. Im Jahr 2016 wurde er zum Prodekan der Kriminalwissenschaftlichen Fakultät bestellt. Nach der Pensionierung von Leitendem Kriminaldirektor Jochen Schröder folgte zum 1. Juli 2022 die Bestellung als Dekan. Der zweifache Familienvater lebt mit seiner Familie in Schwenningen.

