Hochschule für Polizei Baden-Württemberg

POL-HfPolBW: Die Entwicklung der "Polizeihochschule" im Kontext zu 50 Jahre Villingen-Schwenningen - Öffentlicher Vortrag am Montag, 4. Juli 2022

Villingen-Schwenningen (ots)

Die Doppelstadt Villingen-Schwenningen ist in ihrer heutigen Form als größte Stadtentwicklungsmaßnahme in Baden-Württemberg aus der Verwaltungsreform 1972 hervorgegangen und feiert somit im Jahr 2022 ihr 50-jähriges Jubiläum. Nur wenige Jahre jünger ist die Hochschule für Polizei. Angefangen hat alles mit der Verordnung der Landesregierung über die Errichtung der Fachhochschule für Polizei vom 24. April 1979, in welcher in § 1 festgelegt wurde: "Für die Ausbildung von Beamten des gehobenen Polizeivollzugsdienstes wird im Geschäftsbereich des Innenministeriums die Fachhochschule mit Sitz in Villingen-Schwenningen errichtet." Diese Verordnung trat zum 1. Mai 1979 in Kraft, was die Geburtsstunde der damaligen Polizeifachhochschule Villingen-Schwenningen bedeutete. Nicht ganz ohne Hintergedanke wurde seinerzeit der Standort für den Campus im heutigen Zentralbereich - zwischen den Städten Schwenningen und Villingen - ausgewählt.

Am Montag, 4. Juli 2022, 19:00 Uhr referiert der ehemalige, langjährige Dekan der Hochschule für Polizei, Polizeidirektor a. D. Walter Steiner im Rahmen des Studium Generale über die Errichtung und Entwicklung der Hochschule für Polizei in den vergangenen 43 Jahren. Von dem ehemals kleinen Provisorium in den Klostermauern Maria Tann im Jahre 1979, hin zu einer der modernsten Polizeihochschulen Europas auf dem markanten und einzigartigen Campus in der Sturmbühlstraße. Der Vortrag ist Teil einer Veranstaltungsreihe im Rahmen des 50-jährigen Jubiläums der Doppelstadt Villingen-Schwenningen. Der Vortrag ist öffentlich, die Bevölkerung ist herzlich zur Teilnahme eingeladen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

