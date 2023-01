Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Schüttorf - Katalysator entwendet

Schüttorf (ots)

In der Zeit zwischen dem 9. Januar, 5:45 Uhr, und dem 12. Januar, 12:30 Uhr, kam es in Schüttorf zu einem Diebstahl. Bislang unbekannte Täter begaben sich auf einen Pendlerparkplatz an der "Salzbergener Straße" und entwendeten den Katalysator eines dort abgestellten PKW. Es entstand Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Spelle unter der Telefonnummer 05977/204360 zu melden.

