Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Spelle - Einbruch in Apotheke

Spelle (ots)

Im Zeitraum zwischen dem 11. Januar, 14 Uhr, und dem 12. Januar, 5:45 Uhr, kam es in Spelle zu einem Einbruch. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten einer Apotheke an der "Hauptstraße" und entwendeten einen Tresor samt Inhalt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Zeugen, die Hinweise auf Personen oder Fahrzeuge geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Spelle unter der Telefonnummer 05977/204360 zu melden.

