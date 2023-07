Polizei Dortmund

POL-DO: Mann nach Verkehrskontrolle in Dortmund flüchtig - Update

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0654

Wie bereits in der vorangegangenen Pressemitteilung beschrieben (Lfd. Nr.: 0653, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/5552174 ), flüchtete ein 27-jähriger Mann (in Deutschland ohne festen Wohnsitz aufhältig) am Donnerstagnachmittag (6. Juli; 14:15 Uhr) vor einer Polizeikontrolle. Im Rahmen der Verfolgung kam es zu einer Schussabgabe durch einen Polizisten.

Gegen 19:15 Uhr konnte der 27-jährige Mann im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen in einer Wohnung in der Heroldstraße in der nördlichen Innenstadt von Dortmund festgenommen werden.

Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell