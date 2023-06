Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Eine Person bei Verkehrsunfall in Nordenham leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, 6. Juni 2023, kam es in der Walther-Rathenau-Straße in Nordenham zu einem Verkehrsunfall zwischen einem E-Scooter-Fahrer und einer E-Bike-Fahrerin.

Gegen 07:50 Uhr befuhr ein 14-Jähriger aus Nordenham mit seinem E-Scooter den Gehweg der Walther-Rathenau-Straße in Richtung stadtauswärts. Auf Höhe des Plaatweges wechselte der 14-Jährige plötzlich vom Gehweg über den Radweg um zu einer dortigen Fußgängerampel zu gelangen. Hierbei übersah der 14-Jährige eine in gleicher Richtung fahrende 37-jährige E-Bike-Fahrerin aus Nordenham, wodurch es zu einem Zusammenstoß kam. Durch den Zusammenstoß löste bei der E-Bike-Fahrerin der getragene Airbag-Kragen aus. Zudem erlitt sie leichte Verletzungen. Eine medizinische Versorgung war jedoch nicht erforderlich.

Der Gesamtschaden wurde auf circa 250 Euro geschätzt.

