Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Fahrer eines Leichtkraftrades bei Verkehrsunfall in Wardenburg leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Leichte Verletzungen erlitt ein Jugendlicher aus der Gemeinde Wardenburg bei einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstag, 6. Juni 2023, um 20:00 Uhr, in der Straße "Am Korsorsberg" ereignete.

Eine 18-Jährige PKW-Fahrerin aus der Gemeinde Edewecht bog mit ihrem PKW Citroen von der Zufahrt eines Badesees auf die Straße "Am Korsorsberg" ein und übersah den 17-Jährigen auf seinem Leichtkraftrad aufgrund der tiefstehenden Sonne. Durch den Zusammenstoß stürzte der Jugendliche auf die Fahrbahn.

Beide Fahrzeugen waren nicht mehr fahrbereit. Die entstandenen Sachschäden werden auf 9.000 Euro geschätzt. Gegen die PKW-Fahrerin wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell