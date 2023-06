Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Eichstetten - Mehrere Sachbeschädigungen über das Wochenende

Freiburg (ots)

Eichstetten - Über das Wochenende kam es in Eichstetten zu mehreren Sachbeschädigungen. So wurde in der Nacht von Sonntag, 04.06.2023, auf Montag, 05.06.2023, in der Endinger Straße an einem Pkw ein Außenspiegel abgetreten. In derselben Nacht wurde in der Straße "Dorfgraben" die Scheibe der Beifahrertüre eines Pkws eingeworfen. In der Nacht von Samstag, 03.06.2023, auf Sonntag, 04.06.2023, wurde im Altweg außerdem ein sog. "Gabionenzaun", hierbei handelt es sich um einen mit Steinen aufgefüllten Zaun, durch Eintreten beschädigt. Der Polizeiposten Bötzingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter Tel. 07663 / 6053-0 zu melden. Bei verdächtigen Wahrnehmungen können sich Anwohner jederzeit an das Polizeirevier Breisach, Tel. 07667 / 9117-0, wenden.

