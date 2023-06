Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen/ Wyhlen: Fahrzeugführer kommt unter Alkoholeinfluss auf Gegenfahrbahn und beschädigt drei Fahrzeuge

Freiburg (ots)

Die K 6332 befuhr am Samstag, 03.06.2023 gegen 14.00 Uhr ein 55 Jahre alter Mann mit seinem Ford Fiesta von Wyhlen kommend in Richtung Rührberg/Inzlingen Laut Zeugen kam dieser plötzlich und ohne ersichtlichen Grund auf die Gegenfahrbahn und touchierte hierbei nacheinander einen entgegenkommenden Mercedes, den hinter diesem fahrenden BMW und einen nachfolgenden Subaru. Dabei verlor der 55-jährige an seinem Ford den vorderen linken Reifen und kam zum Stillstand. Er wurde bei dem Unfall leicht verletzt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht. Alle anderen Beteiligten blieben unverletzt. Die vier Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von gesamt rund 22000 Euro. Ein Atemalkoholtest bei dem 55-jährigen ergab einen Wert von über 1,2 Promille. Die Fahrbahn wurde zur Unfallaufnahme voll gesperrt. Für die Reinigung der Straße war die Straßenmeisterei mit vor Ort.

md/gh

