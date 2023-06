Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden/ Warmbach: Einbruch in Mehrfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Unbekannte verschafften sich zwischen Samstag, 03.06.2023, 15.30 Uhr und Sonntag, 04.06.2023, 06.00 Uhr, Zutritt zu einer Wohnung im 1.Obergeschoss in der Hertener Straße. Vermutlich stieg der oder die Täter über die geöffnete Balkontüre ein. Im Inneren der Wohnung wurden mehrere Schränke und Taschen geöffnet. Das Schlafzimmer wurde komplett durchwühlt. Ein Diebstahlschaden ist bislang noch keiner bekannt. Das Polizeirevier Rheinfelden (07623/74040) bittet Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen in oben genannter Straße gemacht haben, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

