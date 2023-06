POL-FR: Waldshut-Tiengen: Zwei Pedelec-Fahrer bei Kollision verletzt - Rettungsdienst im Einsatz

Freiburg (ots) - Unter Alkoholeinfluss verursachte am Freitag, 02.06.2023, gegen 17:00 Uhr ein 41-jähriger in der Schloßstraße in Lörrach einen Verkehrsunfall. Als er an einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Auto vorbeifuhr, streifte er einen entgegenkommenden Lieferwagen. Die verständigten Beamten des Polizeireviers Lörrach bemerkten beim Unfallverursacher Anzeichen einer deutlichen Alkoholisierung. Ein Test ...

