Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Festnahme nach Angriff mit Messer ++ Winsen/A 39 - Mehrstündige Vollsperrung nach Verkehrsunfall ++ Seevetal/A7 - Felge sprang über die Mittelschutzplanke +++ u.w.M.

Hanstedt (ots)

Festnahme nach Angriff mit Messer

Heute, 30.8.2022, gegen 2:10 Uhr kam es zu einem Polizei- und Rettungsdiensteinsatz in einer Unterkunft für Geflüchtete in Hanstedt. Zwei 18 und 32 Jahre alte Männer, die beide in der Unterkunft wohnen, waren dort in der Nacht in Streit geraten. In der Folge hatte der 32-Jährige später zu einem Küchenmesser gegriffen und damit mehrfach auf seinen 18-jährigen Landsmann eingestochen. Andere Bewohner und der Sicherheitsdienst trennten Täter und Opfer und leisteten erste Hilfe. Der 32-Jährige ließ sich von den eintreffenden Polizeibeamten widerstandslos festnehmen.

Die Tatwaffe wurde vor Ort sichergestellt. Der Beschuldigte war stark alkoholisiert. Er wurde auf der Dienststelle in Gewahrsam genommen und soll im Laufe des Tages einem Haftrichter vorgeführt werden. Das 18-jährige Opfer kam in ein Krankenhaus. Lebensgefahr besteht nicht. Die Ermittlungen zu dem Hintergrund des Streits und den näheren Umständen in der Tat dauern an.

Winsen - Mehrstündige Vollsperrung nach Verkehrsunfall

Ein geplatzter Reifen an einer Sattelzugmaschine sorgte gestern, 29.8.2022, für einen Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen und eine mehrstündige beidseitige Vollsperrung der A 39 zwischen den Anschlussstellen Handorf und Winsen-West.

Gegen 16:40 Uhr platzte ein Reifen auf der linken Fahrzeugseite eines Sattelzuges. Der 38-jährigen Fahrer verlor die Kontrolle über den Sattelzug, der vom Hauptfahrstreifen nach links in Richtung der Mittelschutzplanke fuhr. Hierbei prallte er mit dem Chevrolet eines 21-jährigen Mannes zusammen, der links neben dem Lkw auf der linken Spur unterwegs war. Der Pkw geriet unter den Auflieger und wurde in Höhe der Mittelschutzplanke eingekeilt. Die Zugmaschine des Sattelzuges durchbrach die Mittelschutzplanke und lieb im Bereich zwischen den beiden Fahrbahnen stehen. Die beiden beteiligten Fahrer wurden jeweils leicht verletzt. Sie kamen mit Rettungswagen ins Krankenhaus.

Der Dacia eines 54-jährigen Mannes, der auf der Gegenfahrbahn in Richtung Lüneburg unterwegs war, wurde von Trümmerteilen getroffen und beschädigt. Der Fahrer selbst blieb unverletzt.

Bei dem Unfall riss der Tank des Sattelzuges auf, so dass sich größere Menge Dieselkraftstoff auf der Fahrbahn und im Erdreich unter der Mittelschutzplanke verteilten. Für die Bergung, zu der die beiden Fahrzeuge zunächst von der Mittelschutzplanke angehoben und dann auf die Fahrbahn gestellt werden mussten, musste die Autobahn in beiden Fahrtrichtungen für rund sieben Stunden gesperrt bleiben. Der Verkehr staut sich zeitweise über eine Länge von zehn Kilometern. Erst nach einer intensiven Reinigung und der Herrichtung der Mittelschutzplanke konnte die Fahrbahn in der Nacht wieder freigegeben werden. Der Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen bei rund 110.000 Euro.

Seevetal/A7 - Felge sprang über die Mittelschutzplanke

Glück im Unglück hatte ein 33-jähriger LKW-Fahrer, der am Montag, 29.8.2022 mit seinem Sattelzug in Richtung Hamburg unterwegs war. Gegen 9:10 Uhr löste sich auf der Fahrtbahn in Richtung Bremen das linke Rad eines Sattelzugaufliegers eines 61-jährigen Mannes. Während die Reifendecke Abriss und nach rechts von der Fahrbahn rutschte, sprang die Felge quer über alle Spuren und über die Mittelschutzplanke auf die Fahrbahn in Richtung Hamburg und prallte schließlich in die Windschutzscheibe der Sattelzugmaschine des 33-Jährigen. Der Mann blieb unverletzt und konnte seinen Sattelzug kontrolliert auf dem Standstreifen zum Stehen bringen.

Seevetal/Ramelsloh - Zeugensuche nach Verkehrsunfallflucht

Auf dem Parkplatz eines Restaurants an der Straße Hinter den Höllen kam es am 29.8.2022 zu einer Verkehrsunfallflucht. Im Zeitraum zwischen 18 und 21:00 Uhr, vermutlich eher gegen 20:30 Uhr, ist ein auf dem Parkplatz abgestellter weißer 2er BMW durch ein unbekanntes Fahrzeug beim Vorbeifahren entlang der gesamten Fahrerseite beschädigt worden. Hierbei entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro. Bislang gibt es keine Hinweise auf das verursachende Fahrzeug. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04105 6200 mit der Polizei Seevetal in Verbindung zu setzen.

Brackel - Dieselpartikelfilter abgebaut

Am vergangenen Wochenende, in der Zeit zwischen Freitag, 26.8.2022, 15 Uhr und Montag, 7:45 Uhr haben sich Diebe auf dem Gelände eines Autohauses an der Thieshoper Straße an einem Opel Kleintransporter zu schaffen gemacht. Die Täter durchtrennten mehrere Zuleitungen und bauten schließlich den Dieselpartikelfilter aus dem Fahrzeug aus. Hierbei verursachten Sie einen Gesamtschaden von rund 5000 Euro. Hinweise zu verdächtigen Personen nimmt die Polizei in Salzhausen unter der Tel.-Nr. 04172 986610 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell