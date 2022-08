Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Pressemeldung vom 26.08.2022, 12:00 Uhr bis 28.08.2022, 12:00 Uhr.

LK Harburg (ots)

+++ LK Harburg- Ruhestörungen +++

Im Berichtszeitraum finden am häufigsten in der Nacht zu Sonntag diverse Ruhestörungen durch Partylärm statt. Vor Ort zeigten sich die Partyleute verständnisvoll und es konnte für Ruhe gesorgt werden.

+++ Buchholz i.d.N.- räuberischer Diebstahl +++

Am Samstag den 27.08.22 gegen 13:20 Uhr betritt ein Mann das Tabakgeschäft in der Innenstadt. Er entnimmt hinter dem Tresen mehrere Päckchen losen Tabak und will den Laden ohne zu bezahlen verlassen. Auf seiner Flucht schubst er eine andere Kundin zur Seite, sie wird zum Glück nicht verletzt. Seine Flucht setzt er mit einem Herrenrad fort.

Wer Hinweise zu dem Täter geben kann, meldet dies bitte der hiesigen Polizei in Buchholz unter 04181-285 0.

+++ Tostedt- Körperverletzung +++

Am Sonntagmorgen gegen 06:00 Uhr sind zwei Personen unterwegs, welche auf der Suche nach Streit sind. Sie treten dabei gegen eine Tür und schlagen zwei andere Männer. Nachdem sich die Täter zunächst entfernt haben, kehren sie nach einiger Zeit mit zwei Baseballschlägern zur Örtlichkeit zurück. Diesmal wird eine weitere Person geschlagen. Die Täter können festgestellt werden, Anzeigen sind geschrieben worden.

+++ Otter / Kamperlin- Einbruch und Diebstahl von Werkzeugen +++

In der Nacht von Freitag auf Samstag wird einmal in der Mühlenstraße und in Kamperlin in eine Werkstatt/ Garage /Schuppen eingebrochen. Das Ziel waren diverse Werkzeuge und Arbeitsmaschinen.

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder andere Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei Tostedt unter der Telefonnummer 04182- 40 42 70.

+++ Winsen (Luhe)-Drage- alleinbeteiligter Verkehrsunfall +++ Am Freitag gegen 19:00 Uhr befuhr ein 21-jähriger Mann die L217 aus Drage in Fahrtrichtung Winsen. Auf regennasser Fahrbahn geriet er ins Schleudern und kollidierte mit einem Ampelmast. Die Lichtzeichenanlage wurde derart beschädigt, dass diese abgebaut werden musste. Der Fahrer erlitt zum Glück nur leichte Verletzungen.

+++ Winsen (Luhe)- Verkehrsunfall +++

Am Samstag gegen 12:55 Uhr befuhr ein 20-jähriger Mann die Max-Planck-Straße. Beim Abbiegen übersah er eine vorfahrtsberechtige 59-Jährige Frau, sodass es zur Kollision der beiden PKW kam. Dabei wurde das Fahrzeug der Frau gegen einen weiteren, stehenden, PKW geschleudert. Die Frau kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Der entstandene Schaden wird auf ca. 12.000,- EUR geschätzt.

+++ Winsen (Luhe)- alleinbeteiligter Verkehrsunfall +++

Am Samstag gegen 18 Uhr befuhr eine 70-jährige Frau die L217 von Winsen in Fahrtrichtung Drage. Dabei kam sie vor einer Kurve alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab, sodass sie ein Verkehrszeichen überfuhr und letztendlich gegen einen Baum prallte. Sie kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden wird auf über 10.000,- EUR geschätzt.

+++ Winsen (Luhe)- Verkehrsunfall mit Sachschaden +++

Am Samstagabend gegen 21:00 Uhr befuhr eine 18-jährige Frau die Osttangente. Dabei kommt sie von der Fahrbahn ab, sodass sie gegen einen Baum prallt. Dadurch kippt der PKW auf die Seite und schlitterte mehrere Meter über die Straße. Die Frau hatte großes Glück da sie augenscheinlich nicht verletzt worden ist, sie ist trotzdem vorsorglich mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht worden. Der hier entstandene Sachschaden wird auf ca. 20.000,- EUR geschätzt.

+++ Winsen (Luhe)- Trunkenheitsfahrt mit einem E-Scooter +++

Am Sonntagmorgen gegen 01:05 Uhr kontrollierten Beamte des PK Winsen einen E-Scooter. Bei der 16-jährigen Fahrerin konnte Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Ein entsprechender Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1 Promille. Da für E-Scooter-Fahrer die gleichen Alkoholgrenzwerte gelten wie bei Autofahrern, erwartet die Jugendliche nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren. Zu beachten ist ebenfalls, dass die Fahrerin das 21. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, somit gilt eine strikte 0,00 Promillegrenze beim Führen von Kraftfahrzeugen, unabhängig davon, ob bereits ein Führerschein vorhanden ist oder nicht.

+++ Seevetal / Meckelfeld - Mit der Schreckschusswaffe auf dem Dorffest; körperliche Auseinandersetzungen+++

Am Wochenende fand das 37. Meckelfelder Dorffest statt. Dieses verlief aus polizeilicher Sicht erfreulich friedlich. Lediglich ein 32-jähriger Mann fiel negativ auf, indem er auf dem Festgelände mehrmals mit einer Schreckschusswaffe in die Luft schoss. Die Waffe wurde dem jungen Mann abgenommen. Er wird sich nun strafrechtlich für sein Verhalten verantworten müssen.

In den Morgenstunden des 27.08.22, nach offiziellem Ende des Festes, kam es etwas abseits des Veranstaltungsgeländes zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern. Hierbei schlug und trat ein 19-jähriger auf zwei 35- und 21-jährige ein. Der 35-jährige musste anschließend aufgrund seiner erlittenen Verletzungen in einem Krankenhaus behandelt werden.

+++ Seevetal / Bullenhausen - schwerer Verkehrsunfall+++

Am Samstag den 27.08.2022, gegen 14:30 Uhr, kam es in der Neuen Deichstraße in Seevetal/Bullenhausen zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 64-jährige Fahrerin geriet mit ihrem Pkw auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit dem entgegenkommenden Trecker eines 29-jährigen. Die Unfallverursacherin musste durch die Feuerwehr zunächst aus ihrem Fahrzeug befreit werden und wurde anschließend mit schweren Verletzungen in eine Klinik verbracht. Der Fahrer des Treckers erlitt ebenfalls Verletzungen, welche eine Behandlung im Krankenhaus notwendig machten. Für die Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten musste die Neue Deichstraße für mehrere Stunden gesperrt werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

+++ Seevetal / Horst - Vandalismus +++

In der Nacht zu Samstag kam es in der Horster Landstraße zu mehreren Sachbeschädigungen. Hier wurden in mehreren privaten Gärten unter anderem Gartenbeleuchtungen und Blumenkübel beschädigt. Zeugen, die Hinweise auf die Verursacher geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Seevetal unter der Telefonnummer 04105-6200 in Verbindung zu setzen.

+++ Seevetal / Meckelfeld - Unfallverursacher gesucht +++

Bereits am Donnerstag, den 25.08., zwischen 08:00 Uhr und 16:45 Uhr, kam es in der Straße "An den Höfen" zu einem Verkehrsunfall. Hierbei wurde ein am Fahrbahnrand geparkter VW Golf durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich jedoch unerlaubt vom Unfallort.

Zeugen, die Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Seevetal unter der Telefonnummer 04105-6200 in Verbindung zu setzen.

+++ BAB 1- Verkehrsunfall am Stauende +++

Am Samstagnachmittag gegen 14:50 Uhr kam es auf der BAB 1 in Fahrtrichtung Hamburg zu einem Verkehrsunfall. Die 39-jährige Fahrerin befuhr mit ihrem Opel Astra die linke Spur und bemerkte das beginnende Stauende zu spät. Sie fuhr auf den vorausfahrenden Mercedes Geländewagen auf. Zum Glück sind alle insgesamt 9 Fahrzeuginsassen unverletzt geblieben, es entstand nur Sachschaden.

+++ BAB 7- Verkehrsunfall mit Aquaplaning +++

Am Freitagabend gegen 18:35 Uhr befuhr ein 32-jähriger Fahrer die BAB 7 in Fahrtrichtung Hannover mit seinem Jaguar. Auf Grund der starken Regenfälle und einer nicht angepassten Geschwindigkeit gerät der Jaguar-Fahrer ins Schleudern. Dabei stößt er gegen ein Wohnmobil auf der mittleren Fahrbahn sowie gegen die rechte Schutzplanke und wird im Anschluss zurück gegen die linke Betonwand geschleudert. Es entstand bei diesem Unfall nur Sachschaden und es wurde ein Bußgeldverfahren gegen den Jaguar-Fahrer eingeleitet.

