Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Vermisste Seniorin wohlbehalten angetroffen ++ Garstedt - Serie von Sachbeschädigungen ++ Neu Wulmstorf/Rübke - Pkw gestohlen ++ Kakenstorf - Auf stehendenden Anhänger aufgefahren

Winsen (ots)

Vermisste Seniorin wohlbehalten angetroffen

Am Sonntag, 28.8.2022, gegen 18:50 Uhr, wurde der Polizei in Winsen gemeldet, dass eine 86-jährige an Demenz erkrankte Frau seit dem Nachmittag aus einem Seniorenwohnheim in Winsen abgängig sei. Nachdem im Umfeld der Wohnung durchgeführte Suchmaßnahmen nicht zum Antreffen der Frau führten, wurden später, neben mehreren Streifenwagenbesatzungen umliegender Polizeidienststellen, auch 80 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren hinzugezogen. Letztlich konnte die Frau nach einem Hinweis aus der Bevölkerung gegen 21:30 Uhr in Rottorf wohlbehalten angetroffen und zurück in ihre Einrichtung gebracht werden.

Garstedt - Serie von Sachbeschädigungen

In der Zeit zwischen Samstag, 27.8.2022, 21 Uhr und Sonntag, 13 Uhr kam es in Garstedt zu einer Serie von Sachbeschädigungen. An mindestens fünf Pkw, die entlang der Bahnhofstraße abgestellt waren, haben Unbekannte den Lack mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt und dadurch einen Schaden von insgesamt mehreren tausend Euro verursacht.

Zeugen, denen verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04172 986610 bei der Polizei in Salzhausen zu melden.

Neu Wulmstorf/Rübke - Pkw gestohlen

Unbekannte haben am frühen Sonntagmorgen, 28.8.2022 einen schwarzen BMW X5 vom Gelände eines Autohandels gestohlen. Die Täter brachen zunächst einen anderen Wagen auf dem Gelände am Nincoper Deich auf, um ihn aus dem Weg schieben zu können. Anschließend öffneten und starten sie auf noch unbekannte Weise den rund 27.000 Euro teuren BMW und fuhren damit davon. Das Fahrzeug ist aktuell nicht zugelassen, ob die Täter zur Tarnung fremde Kennzeichen angebracht hatten, ist unbekannt.

Hinweise nimmt die Polizei in Neu Wulmstorf unter der Tel.-Nr. 040 33441990 entgegen.

Kakenstorf - Auf stehenden Anhänger aufgefahren

Auf der Langen Straße kam es am Sonntag, 28.8.2022, gegen 13:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein 86-jähriger Mann war mit seinem VW Passat in Richtung Sprötze unterwegs, als er, aus noch ungeklärter Ursache, auf einen am Fahrbahnrand geparkten Pick-up mit Anhänger auffuhr. Der 86-Jährige blieb unverletzt. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 13.500 EUR.

