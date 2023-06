Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Unter Alkoholeinfluss Unfall verursacht

Freiburg (ots)

Unter Alkoholeinfluss verursachte am Freitag, 02.06.2023, gegen 17:00 Uhr ein 41-jähriger in der Schloßstraße in Lörrach einen Verkehrsunfall. Als er an einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Auto vorbeifuhr, streifte er einen entgegenkommenden Lieferwagen. Die verständigten Beamten des Polizeireviers Lörrach bemerkten beim Unfallverursacher Anzeichen einer deutlichen Alkoholisierung. Ein Test ergab über 1,7 Promille. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein einbehalten. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 2000 Euro

