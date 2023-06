Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Laufenburg: Fett in unbeaufsichtigter Pfanne geriet in Brand - Feuerwehr und Rettungsdienst im Einsatz

Freiburg (ots)

Am Freitag, 02.06.2023, gegen 12:25 Uhr teilte eine Frau aus Laufenburg-Binzgen über Notruf mit, dass es in ihrer Küche brennen würde. Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst wurden zum Einsatzort beordert. Die Frau konnte vor deren Eintreffen den Brand selber löschen. Mutmaßlich ließ sie ihren Herd kurze Zeit unbeaufsichtigt, als sich das Fett in einer erhitzen Pfanne entflammte und den Filter der Abzugshaube in Brand setzte. Mit Decken konnte die Frau das Feuer eindämmen und größeren Schaden verhindern.

