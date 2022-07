POL-Lebach: Trunkenheit im Straßenverkehr

Lebach (ots) - Bislang unbekannter Täter begibt sich am Sonntag, dem 10.07.2022, zwischen 17:30h und 18:20h an einen Pkw der Marke Ford, Modell Focus, Farbe Weiß und wirft dort mit einem Stein die hintere linke Seitenscheibe ein. Anschließend flüchtet er in unbekannte Richtung. Der Pkw stand zu dieser Zeit auf dem befestigten Parkplatz entlang der Theel in der Straße Am Markt (sog. "Theelparkplatz"). Die Ermittlungen ...

mehr