Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: 26-Jähriger nach Kollision mit geparktem LKW schwer verletzt

Eitorf (ots)

In der Nacht zu Sonntag (26. März) kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Halfter Straße in Eitorf, bei dem ein 26-jähriger Eitorfer schwer verletzt wurde. Gegen 00:15 Uhr befuhr der 26-Jährige mit seinem Kleinkraftrad die Halfter Straße in Richtung Probacher Straße. Aus bislang unbekannten Gründen kollidierte er in Höhe der Ortschaft Halft mit einem am Fahrbahnrand geparkten Iveco-LKW. Durch den Zusammenstoß stürzte der junge Mann zu Boden und zog sich teils schwere Verletzungen zu. Da er zunächst nicht ansprechbar war, kam er mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus. Nach ärztlicher Behandlung erzählte er den Polizeibeamten, dass er vor Fahrtantritt Alkohol und Drogen zu sich genommen habe. Ein Atemalkoholtest bestätigte seine Aussage. Das Gerät zeigte einen Wert von rund 0,8 Promille an. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Zudem fanden die Polizisten in der Bauchtasche des Eitorfers mutmaßlich Amphetamine und Cannabis. Die unbekannten Substanzen wurden sichergestellt. Durch weitere Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Motorroller-Fahrer nicht im Besitz eines Führerscheins ist. Zudem war an seinem Fahrzeug ein Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2022 angebracht. Der Roller wurde zur Beweissicherung sichergestellt. Gegen den Eitorfer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung unter dem Einfluss von Drogen und Alkohol, Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. (Re)

