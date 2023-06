Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: March - Nicht angepasste Geschwindigkeit, Pkw überschlägt sich

Freiburg (ots)

March-Holzhausen - Am Samstag, den 03.06.2023, gegen 12:50 Uhr, kam es auf der L187 zwischen der Autobahn A5 und March-Holzhausen zu einem Verkehrsunfall mit einem beteiligten Pkw. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit verlor der Fahrer des Pkw im Bereich einer Rechtskurve die Kontrolle. Daraufhin kam das Fahrzeug nach links von der Straße ab, überschlug sich mehrfach und kam schließlich in einem Maisfeld zum Liegen. Zum Unfallzeitpunkt war der Pkw mit vier Personen besetzt, drei Mitfahrer wurden leicht verletzt, der Fahrer schwer. Am Pkw entstand Totalschaden, am Maisfeld Sachschaden in Höhe von ca. 500EUR.

