POL-FR: Rheinfelden: Widerstand gegen Einsatzkräfte in Eisdiele

Freiburg (ots)

Ein vermeintlich betrunkener Mann beleidigte am Sonntag, 04.06.2023 gegen 18.45 Uhr mehrere Gäste in einer Eisdiele in der Karl-Fürstenberg-Straße. Die Polizei wurde daraufhin verständig und der 31 Jahre alte Mann gebeten, das Lokal zu verlassen. Da er sich weigerte musste er von den Beamten aus der Eisdiele hinausgeführt werden. Draußen beleidigte er auch die Beamten und versuchte diesen gegenüber Handgreiflich zu werden. Unter erheblichen Widerstand wurde er zu Boden gebracht und mit Handschließen geschlossen. Anschließend ging es für den 31-jährigen für die Nacht in Gewahrsam. Ein Beamter wurde bei dem Vorfall leicht verletzt.

