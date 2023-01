POL-HH: 230124-4. Ergebnisse der gestrigen Kontrolle "Überholverbot" auf der Bundesautobahn 1

Hamburg (ots) - Tatzeit: 23.01.2023, 21:30 Uhr Tatort: Hamburg-Neustadt, Neanderstraße Die Polizei Hamburg fahndet nach einem bislang unbekannten Mann, der am gestrigen Abend einen bewaffneten Überfall auf einen Supermarkt in der Hamburger Neustadt begangen hat. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand trat der maskierte Täter an eine Kasse des Marktes heran und ...

mehr